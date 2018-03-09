Посол Манасарян отметил важность правительственной программы Китая по борьбе с бедностью

Посол Армении в КНР Сергей Манасарян отметил важность шагов по борьбе с бедностью, которые включены врабочем докладе-2018 правительства Китая. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ChinaDaily.

«В докладе представлены цифры, отражающие проделанную работу и планы на будущее. Из бедности будут выведены более 10 млн человек. Это весьма впечатляет», - отметил посол Раю.

Манасарян подчеркнул, что согласно программе правительства, для более широких масс молодежи предусмотрены инвестиции с целью развития сельского хозяйства, науки и образования. «Задействованы все направления – во имя осуществления китайкой мечты. Мы желаем китайскому народу достичь целей, представленных в докладе», - сказал Сергей Манасарян.