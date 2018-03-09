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Посол Манасарян отметил важность правительственной программы Китая по борьбе с бедностью


Посол Армении в КНР Сергей Манасарян отметил важность шагов  по борьбе  с бедностью,  которые включены врабочем докладе-2018 правительства Китая. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ChinaDaily.

«В докладе представлены цифры, отражающие проделанную работу  и планы  на будущее. Из бедности будут выведены более 10 млн человек. Это весьма  впечатляет», - отметил посол Раю.

Манасарян подчеркнул, что согласно программе  правительства, для более широких масс молодежи предусмотрены  инвестиции с целью развития сельского хозяйства, науки и образования. «Задействованы  все  направления – во имя осуществления  китайкой мечты. Мы  желаем китайскому  народу достичь целей, представленных в  докладе», - сказал Сергей  Манасарян.




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