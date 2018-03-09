Китай продолжит способствовать интернационализации юаня

Власти Китая продолжат постепенно способствовать интернационализации юаня, в том числе за счет дальнейшего открытия своего финансового рынка, как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань.

"В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях ", — сказал на пресс-конференции Чжоу Сяочуань.

Он добавил, что дальнейшее открытие финансового рынка поможет процессу интернационализации юаня. "Мы продолжим открывать рынок, что поможет интернационализации юаня", — сказал он.

Исполнительный совет МВФ в ноябре 2015 года принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена.

SDR (специальные права заимствования) являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов.