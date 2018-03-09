Белый дом: место и дата встречи Трампа с Ким Чен Ыном будут определены позднее

Место и дата встречи президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут определены позднее. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить", - отметила она.

По словам Сандерс, США "ожидают достижения договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова". "Тем временем все санкции будут оставаться в силе, и мы будем и дальше оказывать максимальное давление [на Пхеньян]", - добавила она.

Как заявил в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года.





