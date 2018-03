В Манафорта бросили триколор и обвинили в продаже США русским

Неизвестный мужчина бросил российский фланг в экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, когда тот выходил из зала суда. Видео инцидента опубликовано в Twitter, передает Арменпресс.

На записи видно, как мужчина бросает триколор, называет Манафорта «предателем» и обвиняет в «продаже Америки русским».

Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс подозреваются властями США в незарегистрированной работе лоббистами от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег. Обвинения предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года. Москва отвергаетт все обвинения.

A protester throws a Russian flag at former Trump campaign chair Paul Manafort as he exits following a court appearance.



