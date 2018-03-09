Главное была победа, но нужно продолжить в том же духе – Генрих Мхитарян

Член сборной Армении и лондонского Arsenal-а Генрих Мхитарян игроком в матче с «Миланом».

Как передает Арменпресс,Мхитарян рад своему первому голу в составе «оружейников».

«Первый тайм мы провели великолепно. Но во втором немного потеряли собранность. Но важно то, что мы забили два мяча и одержали победу. Всегда хорошо играть в турнире типа Сан Сиро – здесь царит неописуемая атмосфера. Очень рад своему первому голу в составе Arsenal-а, но но нужно продолжить в том же духе», – как передает Арменпресс, сказал Генрих Мхитарян.

В первой игре 1/8 ЕЛ лондонскийArsenal одержал победу над «Миланом» со счетом0:2. На 14 минуте Arsenal вырвался вперед благодаря великолепному удару Мхитаряна, забившего свой первый гол в составе «оружейников». Использовав пас Озила, счет удвоил Ремзи. Генрих Мхитарян играл в течение всего матча.