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Главное была победа, но нужно продолжить в том же духе – Генрих Мхитарян


Член сборной  Армении и лондонского Arsenal-а Генрих Мхитарян   игроком в  матче  с  «Миланом».

Как  передает Арменпресс,Мхитарян рад своему первому голу в  составе  «оружейников».

«Первый тайм мы  провели великолепно. Но во втором немного потеряли собранность. Но важно то, что мы  забили  два мяча и одержали победу. Всегда хорошо играть в  турнире типа Сан Сиро – здесь царит неописуемая атмосфера. Очень рад своему первому голу в  составе  Arsenal-а, но но нужно продолжить в  том же  духе», – как  передает Арменпресс, сказал  Генрих Мхитарян.

В первой игре  1/8 ЕЛ лондонскийArsenal одержал победу  над «Миланом» со счетом0:2. На 14 минуте Arsenal вырвался вперед благодаря великолепному удару Мхитаряна, забившего свой первый гол в  составе  «оружейников». Использовав пас Озила, счет удвоил Ремзи. Генрих Мхитарян играл в течение  всего матча.

 

 




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