СМИ: 10 полицейских и семь военных погибли при нападении талибов на КПП в Афганистане

Десять сотрудников полиции и семь военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал 1TV со ссылкой на местную полицию.

По информации телеканала, талибы совершили нападение на один из КПП в уезде Хваджа Гхар провинции Тахар в ночь с четверга на пятницу. На место происшествия оперативно выехало подкрепление из числа местной полиции, завязалась ожесточенная перестрелка. Отмечается, что девять полицейских получили ранения.

Данные о ликвидированных боевиках радикального движения не приводятся.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).





