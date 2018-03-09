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СМИ: 10 полицейских и семь военных погибли при нападении талибов на КПП в Афганистане


Десять сотрудников полиции и семь военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал 1TV со ссылкой на местную полицию.

По информации телеканала, талибы совершили нападение на один из КПП в уезде Хваджа Гхар провинции Тахар в ночь с четверга на пятницу. На место происшествия оперативно выехало подкрепление из числа местной полиции, завязалась ожесточенная перестрелка. Отмечается, что девять полицейских получили ранения.

Данные о ликвидированных боевиках радикального движения не приводятся.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).



 

 




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