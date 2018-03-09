Эта победа была очень важна для нас – Арсен Венгер

Главный тренер лондонского клуба ArsenalАрсен Венгер отметил важность победы над «Миланом».

«Труднейшая неделя окончилась хорошей победой. Мы хотели показать наш дух, показать наше качественное превосходство. Это состояние надо сохранить до конца турнира. Эта победа была очень важна для нас», – как передает Арменпресс, сказал Арсен Венгер.

В первой игре 1/8 ЕЛ лондонскийArsenal одержал победу над «Миланом» со счетом0:2. На 14 минуте Arsenal вырвался вперед благодаря великолепному удару Мхитаряна, забившего свой первый гол в составе «оружейников». Использовав пас Озила, счет удвоил Ремзи. Генрих Мхитарян играл в течение всего матча.