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АрпинеОванисян подчеркнула важность активизации дружеских связей с США


8 марта в Госдепе США состоялась встреча делегации группы  дружбы Армения-США с первым заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Элизабет Милард.

Как  передает Арменпресс, глава армянской делегации АрпинеОванисян подчеркнула важность активизации партнерских, дружеских связей с  США.

Члены  делегации представили проводимые в Армении преобразования в сфере борьбы  с коррупцией и в ряде  других сфер.

Была затронута  и тема перспектив в урегулировании карабахской проблемы, в рамках которой  затронута роль США как  сопредседателя  МГ ОБСЕ в сохранении мира  и стабильности в  регионе.

Обсуждались также вопросы, касающиеся внешней политики Армении и региональной безопасности.




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