АрпинеОванисян подчеркнула важность активизации дружеских связей с США

8 марта в Госдепе США состоялась встреча делегации группы дружбы Армения-США с первым заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Элизабет Милард.

Как передает Арменпресс, глава армянской делегации АрпинеОванисян подчеркнула важность активизации партнерских, дружеских связей с США.

Члены делегации представили проводимые в Армении преобразования в сфере борьбы с коррупцией и в ряде других сфер.

Была затронута и тема перспектив в урегулировании карабахской проблемы, в рамках которой затронута роль США как сопредседателя МГ ОБСЕ в сохранении мира и стабильности в регионе.

Обсуждались также вопросы, касающиеся внешней политики Армении и региональной безопасности.