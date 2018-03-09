Грузия пообещала ЕС снизить число своих нелегальных мигрантов в Европу

Тбилиси пообещал тесно работать с ЕС для снижения нелегальной миграции из Грузии в страны Евросоюза, продолжающейся в результате злоупотреблений безвизовым режимом. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Власти Грузии пообещали тесно работать с ЕС для реализации целевых мер по снижению нелегальной миграции в страны Евросоюза при злоупотреблении правом безвизового въезда, - заявил он. - Мы уверены, что грузинские власти скоро предоставят результат, и мы готовы им в этом активно помогать".