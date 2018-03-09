Мхитарянпризнан лучшим игроком в матче с «Миланом»

Член сборной Армении и лондонского Arsenal-а Генрих Мхитарян признан лучшим игроком в матче с «Миланом».

Как передает Арменпресс,Мхитарянпризнан лучшим игроком согласно официальному сайту UEFA.

В первой игре 1/8 ЕЛ лондонскийArsenal одержал победу над «Миланом» со счетом0:2. На 14 минуте Arsenal вырвался вперед благодаря великолепному удару Мхитаряна, забившего свой первый гол в составе «оружейников». Использовав пас Озила, счет удвоил Ремзи. Генрих Мхитарян играл в течение всего матча.