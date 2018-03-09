В ООН считают, что развивающиеся страны станут жертвами новых пошлин США

Введение США пошлин на импорт стали и алюминия тяжело ударит по развивающимся странам, не обладающим средствами для ответных мер. Такое мнение выразил в четверг генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как приводит агентство Reuters слова Китуйи, "развивающиеся страны, переходные экономики, менее развитые страны не способны на ответные шаги против США". По его словам, эти страны, являясь "жертвами процесса", "мало, что могут сделать прямо сейчас".

В четверг президент США Дональд Трамп подписалраспоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.



