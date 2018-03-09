Трамп: в ситуации с КНДР достигнут большой прогресс

Президент США Дональд Трамп считает большим прогрессом достигнутые с КНДР договоренности о начале работы над денуклеаризацией, но санкции пока будут сохраняться, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"[Лидер КНДР] Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не просто о заморозке [ядерной программы]. Кроме того, никаких ракетных испытаний Северной Кореей на протяжении всего этого периода", - написал в четверг Трамп в своем Twitter.

"Большой прогресс достигнут, но санкции сохранятся, пока соглашение не будет достигнуто. Встреча [с Ким Чен Ыном] планируется", - добавил он.

Ранее начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, сообщил, что Трамп дал согласие встретиться с Ким Чен Ыном к маю.



