Европейские индексы - 08-03-18

МОСКВА, 9 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.90% и составил 12355.57 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.28% и составил 5254.10 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 7203.24 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2291.23 пункта, а RTSI не изменился и опять составил 1269.10 пункта.