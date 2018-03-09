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На автодорогах Ашоцка, Артика и Маралика идет снег


Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 9 марта на автодорогах Ашоцка, Артика и Маралика идет снег.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, все автодороги межгосударственного и республиканского значения  открыты.




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