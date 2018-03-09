Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 9 марта на автодорогах Ашоцка, Артика и Маралика идет снег.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА, все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.