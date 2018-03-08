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14-летний ребенок пропал на территории канатной дороги в Цахкадзоре


8 марта, в 16:59, получен вызов о том, что в районе 15:30 часов около территории канатной дороги в Цахкадзоре Котайкской области потерялся 14-летний ребенок. Спасателям нужна помощь.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место происшествия отбыла спасательная команда.

Ведутся поисковые работы .

Будет предоставлена дополнительная информация.




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