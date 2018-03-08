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В Армении все автодороги проходимы


Министерство ЧС Армении сообщает, что 8-го марта по положению на 17:00 часов в Армении все автодороги проходимы.

Как сообщает Арменпресс, согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.


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