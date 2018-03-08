Сербия отменяет визовый режим для Грузии

Безвизовый режим между Грузией и Сербией вступит в силу в ближайшие дни, до завершения соответствующих ратификационных процедур, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Грузии.

Соответствующее соглашение в среду в Белграде подписали главы МИД Грузии и Сербии Михаил Джанелидзе и Ивица Дачич.

"Сегодня мы подписали договор о безвизовом сообщении, завтра же правительство Сербии в виде исключение примет соответствующее решение, и у граждан Грузии до завершения парламентских процедур будет возможность без виз отправиться в Сербию, как в свое время для граждан Сербии это сделала Грузия", — заявил Дачич в ходе совместной пресс-конференции.





