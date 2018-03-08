В Лондоне представят работы Пикассо

Около 180 работ знаменитого художника Пабло Пикассо представит британская галерея Tate Modern на выставке "Пикассо 1932 — любовь, слава, трагедия", выставка в Лондоне открывается в четверг, в Международный женский день.

"За основу выставки 1932 год взят потому, что в этот год он создал большинство своих шедевров. У нас есть несколько работ из 1931 и 1933 годов. Все работы — из разных галерей, но большинство экспонатов — из Национального музея Пикассо в Париже, потому что выставка сделана в сотрудничестве с этим музеем", — рассказала РИА Новости ассистент куратора выставки Лаура Бруни.

По словам искусствоведа, в экспозиции представлено "около 180 работ — 70 картин, 13 скульптур, работы на бумаге, а также из других материалов". Также посетители выставки увидят фотографии.

"Год 1932 был необычным годом для Пикассо, годом больших перемен. Ему как раз исполнилось 50 лет, в это время он испытывает влияние сюрреалистов", — сказала Бруни.