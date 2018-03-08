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СМИ: глава МИД Турции заявил, что ее операция в сирийском Африне завершится к маю


Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что операция ВС республики "Оливковая ветвь" в сирийском Африне завершится к маю. Заявление Чавушоглу передал телеканал Haber Türk.

По его данным, глава МИД также заявил о том, что Анкара может провести совместную с Багдадом операцию на границе Турции и Ирака после майских выборов в Ираке.



 

 

 




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