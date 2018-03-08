Время в Ереване: 11:07:36,   9 Март

В правлениях крупных французских компаний выросла доля женщин


Доля женщин в правлениях крупнейших французских компаний за шесть лет увеличилась на 180%, сказала в интервью РИА Новости посол Франции в России Сильви Берманн, отмечая позитивные уроки закона о введении квот для женщин в правлениях и наблюдательных советах компаний.

"Считаю, что уроки, которые следует извлечь из французского закона, устанавливающего квоту в 40% женщин в правлениях и в наблюдательных советах компаний, котирующихся на бирже, и в крупных предприятиях, являются позитивными. Франция начинала издалека: в 2008 году процент "феминизации" составлял 10%. За шесть лет пропорция женщин в правлениях крупнейших компаний индекса CAC 40 увеличилась на 180%", — сообщила Берманн.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации