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Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса


Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", закупаемый Анкарой у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, находящихся на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов,  руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне.

"С-400 не совместима с интегрированной системой НАТО. Поэтому, если система в конце концов будет приобретена, она должна будет [эксплуатироваться Анкарой] как обособленная [единица]. Но даже как неинтегрированная [система] она будет представлять огромный вызов для всех средств НАТО на турецкой территории. Турция, естественно, вольна выбирать оборудование, но у любого решения, будь оно личное или государственное, есть последствия", - заявил Павел.


 




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