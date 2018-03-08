8 марта: проведены ряд флешмобов на станциях и в вагонах Ереванского метрополитена

В рамках праздничных мероприятий, организованных мэрией Еревана, на станциях и в вагонах Ереванского метрополитена для пассажиров прекрасного пола был организован музыкальный флешмоб, в рамках которого им были подарены цветы и поздравительные открытки от имени мэра Еревана Тарона Маргаряна.

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Арменпресс

в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, ставшие участниками мероприятия женщины и девушки отметили, что этот приятный сюрприз стал началом прекрасного дня.