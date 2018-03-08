Члены Комиссии Конгресса США по армянским вопросам придают важность развитию отношений с Арменией

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) представил новые подробности встречи делегации Национального Собрания Армении и членов комиссии Конгресса США по армянским вопросам. Как сообщает Арменпресс, на встрече выступил сопредседатель комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнк Паллоне, который подчеркнул, что на встрече состоялся очень интересный разговор на различные темы, о согласовании налогового сотрудничества, подписанном между Арменией и Европейским Союзом соглашении.

«Мы говорили о программе «Вызовы тысячелетия», с помощью которой Комиссия Конгресса США по армянским вопросам пытается улучшить отношения между двумя странами и помочь Армении и Арцаху», - сказал Паллоне.

Представитель Комиссии по армянским вопросам Джеки Спейер прокомментировала встречу парламентской делегации Армении с лидером Демократической партии Нэнси Пелоси.

«Я сказала ей, что это новая Армения - Армения, которая перешла на парламентскую систему правления и хочет укрепить демократию. Мы хотим, чтобы Армения достигла новых успехов в XXI веке», - сказал Шпигель.

Председатель Комиссии Конгресса по армянским вопросам Дэйв Тротт говорил о необходимости исключить двойное налогообложение между Арменией и Соединенными Штатами. «С таким другом, как Армения, у нас должны быть прочные отношения. Мы хотим быть уверенными в том, что администрация и Госдепартамент понимают, насколько важны эти отношения, и мы сделаем все возможное, чтобы это произошло», - сказал Тротт.

Конгрессмен из Нью-Йорка Пол Тонко подчеркнул важную роль армянской общины в его области, описывая одно из недавних мероприятий, организованных армянской общиной, в котором он участвовал.

«Я был свидетелем того, как армянские дети пели на армянском языке, и они были так горды. Они сохраняют и представляют свое наследие очень хорошо. Это очень важно, потому что я внук иммигранта, и я думаю, что мы все приглашены сидеть за одним столом здесь, в Соединенных Штатах. Я думаю, что мы приближаемся к этому столу с разными культурами, традициями и убеждениями. Мы делаем это, чтобы мы могли делиться друг с другом своим наследием в качестве подарка», - сказал Пол Тонко.