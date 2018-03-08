МИД Франции назвал РФ державой, которую нужно уважать

Франция считает Россию великой державой, которую необходимо уважать, однако у Парижа возникают вопросы относительно ряда действий Москвы во внешней политике. Об этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире телеканала C News.

"Россия - это великая держава, которую необходимо уважать, которая обладает большой мощью, но одновременно российская внешняя политика беспокоит нас", - сказал он.

Как отметил Ле Дриан, беспокойство Франции относительно внешнеполитических действий России касается в первую очередь украинского и сирийского направлений. "Это касается как Украины, так и того, что они [РФ], на наш взгляд, не берут на себя ответственность по сирийскому вопросу. Мы ожидаем от России, что она будет на высоте своей ответственности в деле урегулирования сирийского кризиса", - заявил министр.





