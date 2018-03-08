На территории Армении время от времени ожидается дождь с грозой

На территории Армении днем 8-го, 9-го и ночью 10-го марта в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой. Днем 10-го, с 11-13 ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, с 8-9 марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха 8-го марта повысится на 3-4 градуса, затем понизится на столько же.

В городе Ереван днем 8-го, 9-го и ночью 10-го марта время от времени ожидается дождь с грозой. Днем 10-го, с 11-13 ожидается погода без осадков. С 8-9 марта ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.