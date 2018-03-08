Зигмар Габриэль заявил, что не будет главой МИД в новом правительстве Германии

Действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль не войдет в будущее правительство страны. Об этом он сам заявил в четверг в Twitter.

"Андреа Налес (глава парламентской фракции - прим. ТАСС) и Олаф Шольц (и. о. главы партии - прим. ТАСС) уведомили меня сегодня о том, что я не войду в состав будущего федерального правительства", - написал политик.

При этом на пост министра иностранных дел своего представителя делегирует Социал-демократическая партия Германии. О том, кому достанутся министерские портфели от этой партии, официально станет известно в пятницу.

Изначально - еще до завершения коалиционных переговоров - предполагалось, что Габриэль, хорошо зарекомендовавший себя на правительственных должностях, возглавит внешнеполитическое ведомство в новом кабинете министров. Затем стало известно, что эту должность собирается занять теперь уже экс-глава СДПГ Мартин Шульц. Однако на него обрушился шквал критики из-за того, что он нарушил ряд политических обещаний, Шульц от планов отказался и ушел с поста лидера СДПГ. Вопрос о том, кто возглавит МИД, в новых условиях оставался открытым, но вариант возвращения к кандидатуре Габриэля все равно был маловероятным.

Сейчас в качестве претендента на должность руководителя германской дипломатии все чаще называют действующего министра юстиции Хайко Мааса.





