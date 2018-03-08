8 марта прибывающих в Ереван женщин встречают в аэропорту цветами

В связи с 8 марта, в аэропорту “Звартноц” начались традиционны сюрпризы со стороны мэрии Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе мэрии Еревана, с раннего утра, прибывающих в Ереван женщин встречают цветами и поздравительными открытками от мэра Еревана.

Приятный сюрприз первым был преподнесен женщинам, прибывшим утром из Москвы. Последние выразили свое восхищение и благодарность за своеобразный подарок.

Отметим, что подобные интересные инициативы, посвященные Женскому празднику, будут продолжаться весь день.