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Количество женщин на руководящих должностях Еврокомиссии выросло до 36%


Женщин на руководящих постах в институтах Евросоюза становится все больше. Так, в Еврокомиссии (ЕК) количество представительниц прекрасного пола выросло до 36%. Об этом журналистам в Брюсселе сообщила пресс-служба ЕК в связи с Международным женским днем.

"К февралю этого года количество женщин на руководящих позициях в Еврокомиссии достигло 36%, в то время как еще в ноябре 2014 года этот показатель был всего 11%", - отметила ЕК, добавив, что глава евроинститута Жан-Клод Юнкер намерен до конца своего мандата - октября 2019 года - довести процент женщин-руководителей до 40.

Пресс-служба ЕК подчеркнула, что равенство между женщинами и мужчинами является одной из фундаментальных ценностей Евросоюза.

 

 

 




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