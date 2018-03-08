Паралимпиада-2018 установит новый рекорд по количеству участников

Паралимпийские игры 2018 года, которые стартует 9 марта в южнокорейском Пхёнчхане, установят новый рекорд по количеству участников соревнований. Об этом на пресс-брифинге перед стартом Игр заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

"Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана и КНДР - они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх.

Предыдущий рекорд по количеству участников Паралимпиады принадлежал Сочи. В 2014 году в Играх приняли участие 547 паралимпийцев из 45 стран.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.



