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Подозреваемый в атаке с ножом в Вене оказался выходцем из Афганистана


Задержанный по подозрению в совершении одной из атак с ножом, произошедших в Вене в среду вечером, оказался выходцем из Афганистана, сообщает газета Kleine Zeitung.

В среду вечером мужчина набросился на пешеходов в Вене и стал беспорядочно ранить их ножом, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек. Связь между двумя нападениями пока не установлена.

В свою очередь полиция Вены сообщила, что задержанному 23 года.

Мотив нападений пока не установлен.

 

 




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