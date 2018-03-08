СМИ: парламент Флориды принял закон о предотвращении стрельбы в школах

Нижняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида одобрила в среду пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийству 17 человек в школе города Паркленд 14 февраля. Об этом сообщила газета Sun Sentinel.

Верхняя палата (сенат) парламента штата одобрила пакет законов еще в понедельник. Теперь документы отправят на утверждение губернатора штата Рика Скотта.

Сенат штата проголосовал за повышение с 18 лет до 21 года возрастного ценза на покупку вооружений штурмового образца и за запрет торговли устройствами, повышающими скорострельность полуавтоматического оружия. Проекты наделяют органы правопорядка более широкими полномочиями при конфискации вооружений и боеприпасов у людей с психическими отклонениями и позволяют ужесточить меры безопасности в школах за счет увеличения численности охраны и разрешения некоторым учителям иметь при себе оружие.



