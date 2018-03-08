В Черное море вошел американский десантный корабль

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD-51) вошел в акваторию черного моря, сообщается в Twitter-аккаунте турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.

На кадрах видно, что суда турецкой береговой охраны сопровождают американский военный корабль.

Ранее командование шестого флота ВМС США сообщило, что USS Oak Hill направляется к берегам Румынии для участия в военных учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта.

Американские военные корабли регулярно входят в Черное море. В частности, в середине февраля эсминцы "Карни" и "Росс", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", вошли в акваторию моря.