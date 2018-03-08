Невеста принца Гарри крестилась

Невеста британского принца Гарри Меган Маркл прошла обряд крещения — она приняла англиканство. Тайную церемонию с использованием воды из реки Иордан провел архиепископ Кентерберийский в Королевской часовне, сообщает Daily Mail.

Ритуал длился 45 минут. На нем присутствовали только несколько помощников, принц Гарри, принц Чарльз и его вторая супруга Камилла, герцогиня Корнуольская.

Как отмечает издание, принятие англиканства не является для Меган обязательным, чтобы заключить брак с Гарри. Однако в ноябре она заявила, что готова креститься в знак уважения к королеве в качестве главы Англиканской церкви. До этого 36-летняя бывшая американская актриса и фотомодель называла себя протестанткой.

Меган и Гарри поженятся 19 мая.