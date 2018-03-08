McDonald's впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые в истории изменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву «M», чтобы получилась «W» (women, женщины). Об этом сообщает CNN.

В среду, 7 марта, логотип перевернули только в одном ресторане в Калифорнии. В четверг «W» вместо «M» появится на сайте сети и в мобильных приложениях. Кроме того, еще в ста заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с перевернутым логотипом.

По словам члена руководства McDonald's Уэнди Льюис, такое решение принято «в честь необыкновенных достижений женщин во всем мире». В заявлении компании отмечается, что шесть из десяти менеджеров американских ресторанов — женщины.

В общей сложности под маркой McDonald's работают свыше 36 тыс. закусочных в более чем 100 странах мира. Ежедневно они обслуживают почти 70 млн человек.