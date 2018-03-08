В Париже подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин

Иллюминацию Эйфелевой башни изменили в преддверии Международного женского дня.

С 19.00 до полуночи по местному времени (21.00 – 02.00 мск) башню будет украшать надпись #Maintenant On Agit, что в переводе означает "Пришло время действовать". Так же называется французская организация, борющаяся за права женщин.

В сентябре прошлого года главная достопримечательность Парижа отметила юбилей — число посетителей Эйфелевой башни достигло 300 миллионов человек.