В Париже подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин
Иллюминацию Эйфелевой башни изменили в преддверии Международного женского дня.
С 19.00 до полуночи по местному времени (21.00 – 02.00 мск) башню будет украшать надпись #Maintenant On Agit, что в переводе означает "Пришло время действовать". Так же называется французская организация, борющаяся за права женщин.
В сентябре прошлого года главная достопримечательность Парижа отметила юбилей — число посетителей Эйфелевой башни достигло 300 миллионов человек.
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