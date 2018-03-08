Деятели искусств поздравляют женщин с 8 марта

Деятели искусств высоко оценивают роль женщин в этой сфере. В беседе с «Арменпресс», в связи с праздниками, деятели искусств передали свои поздравления женщинам.

“Поздравляю с праздником женщин и девушек. Это один из любимых праздников мужчин. Наши армянские женщины провели особенно тяжелые дни, однако побороли все. Желаю, чтобы эта женская сила всегда бы сохранялась. Женщины сегодня делают в нашей стране большое и серьезное дело. За последние годы в литературе появились довольно хорошие писательницы. Удельный вес женщин, особенно среди молодежи, увеличилось”, - сказал председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян.

Союз писателей каждый год проводит совещание молодых писателей, и Милитонян видит, что сейчас женщин среди писателей больше, чем мужчин. “Я придаю большое значение роли женщин в литературе. Очень хорошие книги публикуются, их произведения публикуются также в нашей литературной прессе. Их роль великатакже в публицистике, переводческом искусстве. Женщины вносят серьезный вклад в сферу искусства”, - отметил он.

Председатель Союза художников Армении Карен Агамян также присоединился к поздравлениям. “Желаю всем армянским женщинам здоровья, чтобы они жили под мирным небом, имели бы крепкие семьи и много детей”, - сказал он.

7 марта Союз художников открыл выставку, все участники которой были женщины-члены Союза. В выставке приняли участие около 100 художниц. В Союзе высоко ценят деятельность женщин. “У нас нет выставки художников, однако есть выставка художниц. В последние годы число художниц увеличилось. Это обусловлено тем, что в соответствующие факультеты ВУЗов больше поступает девушек. Когда я учился – было иначе”, - сказал Агамян.