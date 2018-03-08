В нашей стране нет такой сферы, где не чувствовались бы благоприятное присутствие и активное участие женщин: послание Президента Армении

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание в связи с Женским праздником. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе аппарата Президента Армении, в послании, в частности, говорится:

“Дорогие женщины!

Горячо поздравляю вас с Женским праздником!

Пользуясь этим красивым поводом, обращаюсь к нашим любимым матерям, сестрам, дочерям, всем нашим родным. Вашими красотой и теплом вы делаете мир гармоничным.

В нашей стране нет такой сферы, где не чувствовались бы благоприятное присутствие и активное участие женщин. Это и врачи, и учителя, предприниматели и государственные деятели, матери солдат и солдаты. От имени всей нашей общественности выражаю вам нашу благодарность и склоняю перед вами голову.

Дорогие женщины!

Ваши профессиональные достижения, а также общественная и политическая активность имеют исключительное значение для развития и будущего Армении. Ваше участие в деле формирования справедливого и свободного общества, сильной и благополучной страны имеет непреходящее значение.

Желаю вам счастья в личной жизни и успехов в работе. Здоровая и крепкая семья являются богатством нашей страны и народа, и именно вы, дорогие женщины, являетесь бдительными стражами этого богатства.

Еще раз поздравляя вас в связи с этим красивым весенним праздником, желаю вам всем любви и благополучия”.