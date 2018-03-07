Вице-спикер НС Армении провела встречу с заместителем главы USAID

Вице-спикер Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян в Вашингтоне встретилась с заместителем директора по Европе и Евразии Агентства США по международному развитию Гречен Биркли. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян написала в своем микроблоге Twitter.

«Мы обсудили важность программ, реализуемых в Армении. Также была отмечена важность перспективы сотрудничества в области информационных технологий, туризма, возобновляемых источников энергии и других сферах», - отметила вице-спикер НС.

Делегация Национального Собрания Республики Армения находится в Соединенных Штатах, где проведет ряд встреч, в том числе в Конгрессе.