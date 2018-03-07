В сборную Армении по футболу приглашены играющие в иностранных клубах 13 футболистов

Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян пригласил в сборную 13 иностранных игроков. Как сообщает Арменпресс, Артур Петросян опубликовал имена иностранных игроков сборной Армении, получивших приглашение принять участие в подготовке к матчу.

Генрих Мхитарян, «Арсенал» (Англия)

Тигран Барсегян, «Вардар» (Македония)

Гаел Андонян, «Олимпик» Марсель (Франция)

Эдгар Малакян, «Жетису» (Казахстан)

Маркос Пизелли, «Актобе» (Казахстан)

Камо Оганесян, «Жетису» (Казахстан)

Ованес Амбарцумян, «Вардар» (Македония)

Вараздат Ароян, «Урал» (Россия)

Саргис Адамян, «Ян Регенсбург» (Германия)

Гегам Кадимян, «Ворскла» (Украина)

Арас Озбилиз, «Шериф» (Молдова)

Геворг Казарян, «Маритиму» (Португалия)

Норберто Бриаско, «Атлетико Уракан» (Аргентина)

Руслан Корян, Артур Саркисов и Гор Малакян не будут участвовать в сборе, потому что они находятся на стадии восстановления, а Эдгар Манучарян только что оправился от травм.

24 марта, в 18:00, состоится товарищеский матч Армения-Эстония, который пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, а 27 марта в 19:00 состоится товарищеский матч Армения-Литва.