Экспортирующие армянские яблоки грузовики въезжают в РФ: правительство Армении

Переговоры с российской стороной вокруг того, чтобы разрешить въезд армянских экспортеров яблок, уже завершены. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

«Переговоры с российской стороной уже закончились, проблема решена, а экспортирующие товар грузовики с яблоками постепенно переходят границу, въезжая в Россию. В этом процессе было задействовано несколько ведомств, каждый из которых выполнил свою работу», - отметили в пресс-службе.

Ранее жители села Оганаван перекрыли дорогу Ереван-Ванадзор, требуя, чтобы 22 грузовика, стоящие на контрольно-пропускном пункте Ларса, могли экспортировать яблоко в Россию. По словам жителей деревни, на контрольно-пропускном пункте были созданы искусственные препятствия, и загруженные яблоками грузовики стояли на границе в течение двух недель.