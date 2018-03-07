Мэр Лиона считает Ереван более красивым и обновленным после своего последнего визита

Ереван выглядит более красивым и обновленным. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал мэр Лиона Жорж Кепенекян, отвечая на вопрос о связанных с озеленением города проблемах.

«В рамках сотрудничества с Ереваном здесь был основан парк Лиона. Цель состояла в том, чтобы сделать Ереван более зеленым», - сказал он.

Мэр Лиона отметил, что уменьшение зеленых зон является проблемой и для зеленых районов Лиона, где тоже есть такая проблема.

«Естественно, трудно найти сбалансированный подход, связанный с построением нового города и сохранением старого. В любом случае, вы должны постоянно работать над этим», - сказал Жорж Кепенекян, подчеркнув, что единственное, что не понравилось ему в Ереване, были пробки.