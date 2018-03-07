В связи с Женским праздником президент наградил группу женщин, отличившихся эффективным и добросовестным трудом

Накануне Женского праздника президент Армении Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян в резиденции президента принимали группу женщин, которые внесли свой вклад в различные сферы, отличились эффективным и добросовестным трудом, а также многодетных родителей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил участников встречи и в их лице всех женщин Республики с наступающим праздником.

Президент также поощрил высокими государственными наградами приглашённых в резиденцию женщин, а многодетным матерям за большой вклад в становление и укрепление семьи, обеспечение детям полноценного и гармоничного физического, духовного и нравственного развития наградил медалью Родительской славы, а также поощрил денежными премиями.

«Дорогие награждённые,

Дорогие дамы,

Сердечно поздравляю вас с получением высоких государственных наград и, конечно, с завтрашним праздником, который будет длиться целый месяц, затем - весь год, вплоть до 8 марта будущего года.

О современности и состоятельности любого общества можно говорить в контексте той роли, которую играют в нём женщины. Если в данном обществе женщины не играют серьёзной роли, такое общество никогда не может называться современным.

Пройденный нами исторический путь и именно этот исторический опыт нас учат, обязывают, чтобы и сегодня женщины играли существенную роль. В нашем обществе они имеют такую роль. Конечно, хотел бы сказать, широкую роль, широкую вовлечённость, но эта работа - часть нашей будущей работы.

Я глубоко убеждён, что каждый год, после каждых выборов, будут они выборами в органы местного самоуправления, или общегосударственные выборы, женщины должны всякий раз и активно участвовать, и их роль, несомненно, должна возрастать. Но здесь есть одно обстоятельство: женщины должны этого хотеть. Во многих случаях женщины не желают активно участвовать в общественно-политической жизни.

Это, возможно, вина всего общества, возможно, - проблема мужчин. Тем не менее, я всегда призывал и буду призывать, чтобы женщины активно участвовали в строительстве нашей страны. Это чрезвычайно важно. И хотя не смог полноценно сказать свои слова в том плане, что нет очень большого участия, однако мы на правильном пути - год от года женщины бывают представлены во всех органах государственной власти, и нет в республике такой сферы, где бы женщины не участвовали.

Ещё раз сердечно поздравляю вас и с наградами, и с праздником. Желаю, чтобы вы всегда были женственными, всем нам - и обществу, и мужчинам дарили теплоту, воодушевление, конечно, также трезвость. Это очень важное обстоятельство.

Благодарю, что вы сегодня здесь. Ещё раз поздравляю всех вас», - сказал президент Саргсян.

После торжественной церемонии награждения президент Серж Саргсян за чайным столом встретился с участвовавшими во встрече женщинами. Президент предложил им представить свои точки зрения, замечания, предложения относительно того, что нужно сделать для ещё большего увеличения роли женщин в общественно-политической жизни государства, стимулирования их участия системе государственного управления.

