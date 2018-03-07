Франция осуждает любые заявления, которые наносят ущерб мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
18:05, 7 Март, 2018
Франция осуждает любые заявления, которые наносят ущерб переговорному процессу и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, коснувшись недавнего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева «о возвращении Еревана».
Посол еще раз призвал при упоминании данного вопроса ссылаться на официальное заявление министерства иностранных дел Франции.«Этот вопрос задавался ранее. Я хочу сказать, что МИД Франции ответил на заявление президента Азербайджана, то есть Франция, и, если взять шире, сопредседатели Минской группы ответили на заявление Азербайджана», - сказал он.