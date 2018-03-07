Франция осуждает любые заявления, которые наносят ущерб мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Франция осуждает любые заявления, которые наносят ущерб переговорному процессу и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, коснувшись недавнего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева «о возвращении Еревана».

Посол еще раз призвал при упоминании данного вопроса ссылаться на официальное заявление министерства иностранных дел Франции.

», - сказал он.