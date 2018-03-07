ЕС заявил о намерении добиться для себя исключений из таможенных пошлин США на металлы

Евросоюз намерен добиться для себя исключений из таможенных пошлин США на металлы, которые Вашингтон намерен ввести. Как передает Арменпресс, об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

"Мы интенсивно ведем обсуждение с нашими партнерами из США, чтобы объяснить им, что это неверный шаг. Мы еще надеемся, что ЕС будет исключен", - сказала она. По словам Мальмстрем, ЕС делает все возможное, чтобы Вашингтон пересмотрел свое решение. "Это нанесет ущерб трансатлантическим отношениям, а также глобальной торговой системе", - добавила еврокомиссар.

Мальмстрем также отметила, что, так как пока нет официального решения США, Брюссель просто готовится к любому исходу. "Пока нет формального решения, и поэтому нет формальной реакции [ЕС]", - сказала она.

По ее словам, ЕС примет экстренные меры по защите своего рынка в случае введения пошлин.

"В случае принятия пошлин США рынок ЕС столкнется со значительным избытком стали и алюминия, который мы оцениваем в 15 млн тонн. В этой связи мы будем вынуждены принять экстренные меры для защиты своего рынка, но они не будут носить глобальный характер", - заявила Мальмстрем.

Она подчеркнула, что такой шаг США станет тяжелым ударом по экономике и рынку труда Евросоюза. "Мы не хотим эскалации ситуации, но меры, которых, я надеюсь, мы сможем избежать - мы делаем все возможное для этого, - нанесут тяжелый удар по экономике и рынку труда ЕС", - сказала она.

По ее словам, ЕС не ведет торговую войну с США, но и не может молча смотреть на происходящее. "Мы не хотим эскалации, но мы и не можем стоять молча, когда может пострадать наша экономика", - добавила еврокомиссар.



