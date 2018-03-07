Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-03-18

ЕРЕВАН, 7 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 марта, курс доллара США вырос на 0.09 драмa и составил 480.73 драм. Курс евро вырос на 4.96 драмa и составил 597.16 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 8.43 драм. Курс британского фунта вырос на 2.44 драмa и составил 666.44 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 144.48 драмa и составила 20577.89 драм. Цена серебра выросла на 2.76 драмa и составила 256.88 драм. Цена платины сократилась на 28.11 драмa и составила 14930.33 драм.