Ким Кардашьян прикрыла грудь лапшой

Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий из поездки в Японию. На одном из снимков она позировала топлес. Это фото за несколько часов набрало почти 2,5 миллиона лайков и десятки тысяч комментариев, передает Арменпресс.

На фотографии 37-летняя Кардашьян позирует во время ужина. Левую грудь она прикрывает черной миской с лапшой, а правую — прядью волос.