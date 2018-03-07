В Париже в рамках благотворительной акции Венере Милосской сделали протезы

Во Франции компания Handicap International, занимающаяся помощью людям с ограниченными возможностями, провела акцию, надев протезы на копию статуи Венеры Милосской, которая установлена на станции метро возле Лувра, где хранится оригинал, передает Арменпресс.

Цель акции - распространение современных протезов, сделанных с помощью 3D-печати, которые необходимы около 100 млн человек, сообщает AFP.

Отмечается, что, помимо Венеры Милосской, "конечности" появились у нескольких других парижских статуй, в том числе у скульптур в парке Монсо и в саду Тюильри.

Компания уже отправила протезы в несколько стран, в том числе в Сирию.