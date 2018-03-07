Тимати требует от армянского таксиста компенсации в размере 10 миллионов рублей

Начальник охраны рэпера Тимати потребовал от участника ДТП с внедорожником музыканта возместить миллионный ущерб. Как передает Арменпресс со ссылкой на «Московский комсомолец», звария произошла 3 марта на юге Москвы.

Столкнулись Gelandewagen, за рулем которого находился мужчина, позже представившийся охранником Тимура Юнусова, более известного как Тимати, и Volkswagen, которым управлял таксист Грант Алтунян.

Представитель таксопарка, которому принадлежит Volkswagen, сообщил изданию, что в день ДТП пассажиры Gelandewagen подошли к прибывшему на место сыну владельца такси и потребовали компенсировать причиненный авто ущерб в размере почти 10 миллионов рублей.

На следующий день молодому человеку позвонил некий мужчина, представился начальником охраны Тимати и вновь потребовал компенсации — на этот раз в 5-10 миллионов рублей.

Также издание сообщает, что сразу после ДТП против таксиста был составлен административный протокол за то, что он не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, и назначен штраф в 500 рублей. Представитель Алтуняна обжаловал его.