Лагард предупредила о возможных последствиях введения США пошлин на сталь и алюминий

Никто не выиграет в торговой войне, которая может быть спровоцирована введением США импортных пошлин на сталь и алюминий. Как передает Арменпресс, об этом заявила в среду в интервью радиостанции RTL директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"В торговой войне, вызванной взаимным повышением тарифов, никто не выиграет. Проигравшими будут обе стороны", - сказала Лагард, комментируя планы президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на металлы. Она отметила, что "макроэкономическое воздействие будет серьезным не только в случае принятия этих мер Соединенными Штатами, но и если другие страны начнут возмездие, особенно те, кто будет наиболее затронут введением таких мер, - Канада, Европа, в частности Германия".



