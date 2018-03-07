"Железная леди" Токио рассказала о роли женщины в политике

Первая в истории Японии женщина – губернатор Токио Юрико Коикэ считает, что потенциал женщин используется не полностью из-за того, что сейчас на тех местах, где принимаются решения, все еще больше мужчин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если бы на японских предприятиях и в мире политики женщины играли более активную роль, Япония смогла бы больше измениться. Но пока на тех местах, где принимаются решения, сейчас больше мужчин. Я думаю, что за счет этого потенциал женщин используется не полностью. Именно поэтому в Токио, так как это лежит в сфере моей ответственности, я хочу создать среду, в которой сотрудницы мэрии и жительницы Токио могли найти себе применение", — сказала Коикэ в интервью РИА Новости.

Результатом ее деятельности по более активному вовлечению женщин стало то, что сейчас в мэрии Токио 40% сотрудников – женщины. Число женщин на управленческих должностях скоро достигнет 20%. Для Японии это очень значительная цифра.

"Я считаю, что в этом отношении мэрия Токио занимает лидирующую позицию среди японских организаций по той роли, которую играют способности и реальные достижения сотрудников-женщин. Я как губернатор очень доверяю своим сотрудникам-женщинам. Ну и мужчинам, конечно, тоже", — добавляет она, с лукавой улыбкой кивая двум сотрудникам-мужчинам.